Beşar Esad’ın acı günü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iletişim danışmanı Luna El Şibil'in cuma günü, geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklandı.

Suriye devlet haber ajansı, Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Şibil'in 'acı verici bir kaza' geçirdiği bilgisini verdi. Bundan iki gün önce Suriye basınına yansıyan haberlerde Şibil'in aldığı 'ciddi yaralar' sebebiyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtilmişti.

L'Orient Today haber sitesinin aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Şibil) son yıllarda Devlet Başkanlığı'nda siyaset ve medya ofisinin direktörüydü, daha sonra ise danışmanlık yaptı" ifadelerine yer verildi, 'ailesine ve sevdiklerine taziye dilekleri' iletildi.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Şibil'in aracının salı günü öğlen saatlerinde başkent Şam'a doğru gitti sırada yoldan 'çıktığı' belirtilmişti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise konuya ilişkin olarak, Şibil'in aracına başka bir aracın çarptığını, ardından kontrolünü kaybedip kaza geçirdiğini yazmıştı. SOHR'nin verdiği bilgiye göre, olayın ardından diğer aracı kullanan sürücü gözaltı alınarak sorgulanmak üzere bir güvenlik merkezine götürülmüştü.

Gazetenin analizine göre, Şibil, Suriye Devlet Başkanlığı'ndaki nüfuzlu pozisyonu ile biliniyor. Syrian Observer da Şibil'in 'Suriye siyasetinde önde gelen bir figür olduğu' yorumunu yaptı. Buna göre, Şibil, 2020 yılında, Devlet Başkanlığı Medya ve Politika Ofisi'ndeki direktörlük görevinin yanı sıra Beşar Esad'ın 'özel danışmanı' olarak da atanmıştı.

L'Orient, Suriye hükümet belgelerine dayanarak, Şibil'in eşi Muhammed Saati'nin eski bir general ve hükümet yanlısı Öğrenci Federasyonu'nun başkanı olduğunu, 23 Haziran'da Suriye Eğitim Bakanı Bassam İbrahim tarafından görevden alındığını aktardı. Syrian Observer, 2019 yılında yayınladığı bir yazıda, "Luna El Şibil, Katarlı Arap yanlısı El Cezire kanalında gazetecilik pozisyonundan çok büyük bir yükselişle Beşar Esad'ın sözcüsü konumuna geldi ama eşiyle de doğrudan bir çatışmaya girdi" demişti. Lübnanlı gazeteci Sami Kleib'den 2014 yılında boşanan Luna El Şibil, Kleib'le El Cezire'de çalışırken tanışmış, 4 yıl evli kalmıştı.