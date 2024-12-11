Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’a ait mezar Suriye'de yakıldı

Beşar Esad'ın iktidarının sona ermesinin ardından Suriye'de kontrolü ele geçiren HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) önderliğindeki muhalifler, Esad ailesine yönelik sembolik bir hamle gerçekleştirdi.

Muhalifler, Beşar Esad’ın babası ve eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın mezarına giderek, mezarı ateşe verdi.

HAFIZ ESAD KİMDİR?

Hafız Esad, 1930 yılında Suriye'nin Lazkiye şehrinde Alevi bir Arap ailesinde dünyaya geldi. 1971’den 2000 yılına kadar Suriye Devlet Başkanı olarak görev yaptı ve ülkenin en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri oldu.

1955 yılında Humus Askeri Akademisi’nden pilot subay olarak mezun olan Hafız Esad, havacılık alanındaki eğitimini geliştirmek üzere 1958’de Sovyetler Birliği’ne gönderildi. Döndükten sonra Suriye Hava Kuvvetleri’nde bir filoya komutanlık yaptı.

Suriye'nin 1961 yılında askeri bir darbe ile Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden ayrılmasına karşı çıktığı için ordudan ihraç edildi. Ancak Baas Partisi’nin askeri kanadında aktif bir rol üstlenerek 1963’te gerçekleşen darbede etkili oldu ve binbaşı rütbesiyle orduya geri döndü. Hafız Esad, daha sonra 1971 yılında devlet başkanı oldu ve ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Beşar Esad’ın babası olan Hafız Esad, modern Suriye tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak bilinir.

Mezarına yönelik bu saldırı, Esad rejimine karşı olan öfkenin bir yansıması olarak yorumlandı.