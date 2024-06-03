Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti. Suriye'yi karıştıran iddia

İsrail Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın bir süredir lösemi hastalığı ile mücadele eden gören eşi Esma Esad’ın öldüğü iddia edildi.

Ortaya atılan iddia kısa sürede dünya gündemini meşgul etmeye başlarken Baas Partisi tarafından yalanlama geldi. İddiaların, ‘asılsız’ olduğu ifade edildi.

Al Arabiya’nın aktardığı bilgilere göre parti kanadından yapılan açıklamada, ‘asılsız haberlerin dolaşıma girdiği’ belirtildi. Sosyal medyadan gerçekleştirilen açıklamada, ‘haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği’ vurgusu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad’ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.

BEŞAR ESAD KİMDİR?

Beşar Esad 11 Eylül 1965 tarihinde Suriye'nin Şam kentinde doğdu. Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. 1988 yılında askeri yetkili olarak Suriye ordusuna katıldı.

2000 yılında babasının ölümüyle yerine geçici olarak gelen Abdülhalim Haddam tarafından yetiştirildi. Beşar, daha sonra Suriye Cumhurbaşkanlığı görevinine getirildi. Esad döneminde askeri güç Arap Baharı adı altında gelen demokratik özgürlüğe karşı çıktı ve Suriye iç savaşın içine sürüklendi. Yaşanan olaylarda yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Bunun yanında milyonlarca insan da mülteci konumuna düştü.