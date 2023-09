Beşas Kadın Basketbol'un hedefi şampiyonluk

Beşas Kulübü Başkanı Erdem Tunçluer ve Genel Menajer Aysel Damar yeni sezon öncesi takımın durumuna dair açıklamalarda bulundular.

BAŞKAN ERDEM TUNÇLUER

"Bu sezonda da organizasyonumuzu hedef ve amaçlar doğrultusunda iyi bir yapı içinde devam ettirmeye çalışacağız. Ayrıca geçen sezonda olduğu gibi bu sezonda değer yargılarımıza göre davranan ve sadece basketbolun konuşulduğu bir yapı inşa etmeye de devam ediyor olacağız.

Yine daha önceden açıkladığımız gibi şans verildiğinde neler yapabileceğini gösterebilen , sorumluluk sahibi , hata yapmaktan korkmayan hata yapsa da telafi edilmek için gönülden çalışan, algıları açık ve kıymet bilen sporcularımıza geçen sezon olduğu gibi bu sezonda kadromuzda yer vereceğiz.

Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken kadromuzda rol model olabilen, çözüm üreten tecrübeli sporculara da yer verdik.

Samimiyet, önce insan ve doğru çalışabilmek ilkelerinden ayrılmadan bize inanan tüm değerli insanlarımıza mahcup olmamak adına üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.

Kadınlar basketbol bölgesel ligi'ne katılarak huzur ve Güven ortamında oynanacak tüm müsabakalar için takımlara başarılar diliyorum."

GENEL MENAJER AYSEL DAMAR

"Bu sezon hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Bir üst lige çıkmak için önümüze çıkan ya da çıkabilecek her zorluğa hazırız. Bunları aşmak için güçlü bir ekip kurduk. Sisteme güvenen ve inanan birisiyim. Kulübe geldiğimde tamamen kuracağımız sistem üzerine hareket ettik. İnanan ve savaşacak bir oyuncu kadrosu oluşturduk. Tüm ekibin hayali ve inancı şampiyonluk parolası ile birleşiyor. Maç kaybetmeden ana hedefimize varmak için her türlü planı en küçük ayrıntısına kadar düşündük. Takımı Burhan Hoca’ ya emanet ettik. Kendisini saha içerisinde teknik anlamda destekleyecek yardımcı hocalarımız, her gün ekstra çalışarak hocamız ile birlikte büyük bir emek harcıyorlar. Uzun zamandır takımda yer alan sporcular ile yaz dönemini bireysel antrenman yaparak geçirdik. Hem sporcuların bireysel gelişimlerini yakından takip etme şansımız oldu hem de fiziksel, mental ve teknik olarak hazırlanmalarını sağladık.

Takımın kaptanlığını çok deneyimli, liderlik özelliği ve birleştirici gücüne inandığımız Sevda’ ya emanet ettik. Tüm oyuncu kadrosu ile bir abla gibi ilgileniyor. Cansu ise Sevda’ ya sahada yardımcı olacak diğer yardımcı kaptanımız. Cansu birkaç yıl önce bir sakatlık yaşadı. Kendisi Marmara Üniversitesi’nden yeni mezun oldu. Mezun olduğu bölümden dolayı kendisini her geçen gün geliştiriyor ve vücuduna nasıl bakacağını daha iyi öğreniyor. O da kendi seviyesinin en üste çıkacağı bir sezona hazır bence.

İlk toplantımızda aldığımız enerji çok ama çok güzeldi. Herkes hedefe kilitlenmiş bir şekilde çalışmaya hazır. Takım, sezon sonunda kupa ile vereceğimiz pozun hayalini kuruyor. Güçlü rakiplerimiz var. Bu sezon KBBL keyifli maçlara sahne alacak gibi. Tüm takımlar için sakatlıklardan uzak, kaliteli bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Şampiyonluğu bizden daha çok isteyen bir ekip çıkacaksa onlarla da sonuna kadar savaşmaya hazırız.

Karakter olarak kazanmaya odaklı birisiyim. Bu özelliğimi her zaman sistemle ve çok çalışmayla birleştirip hareket ettim. Burada kurmak istediğimiz yapı da tam anlamıyla bu. Kurumsal bir düzenden geliyorum. Gerek üniversitemde çalıştığım pozisyon olsun, gerekse de Milli takımlarda yer aldığım görevlerin hepsi kurumsal bir kimlik kazanmamda hayatımın önemli parçaları oldular. Bu kurumsal yapıyı alt ligden başlayarak üstlere doğru Beşas bünyesinde devam ettirmek öncelikli görevim.

Doğru sistem, doğru tercihler ve çok çalışmak ana hedeflerimizin önceliği. Takımda bizden kaynaklı olmayan ve sporcuların kendi kariyerleri ile ilgili bazı ayrılıklar yaşadık. Bu konularda yönetim olarak gayet doğru bir duruş sergileyerek sporcu odaklı bir bakış açısı ile yollarımızı ayırdığımız bazı sporcular oldu. Kurmuş olduğumuz ekip, bireysellik üzerine kurulu bir yapı olmadığı için gidenin yerini dolduracak her planlamamız hazır.

Takımımızda yer alan bir çok sporcu bizimle beraber sahada yıldızlarını parlatacaktır. Çok yetenekli çocuklarla çalışıyoruz. Sadece parlamaya ihtiyaçları var ve bizde bunun için varız. Sporcularımızın sahada özgüvenleri yerine geldikçe, bireysel gelişimlerini gördükçe takıma daha çok katkı sağlayacaklar. Kulüpte oluşturmak istediğimiz en önemli detaylardan birisi huzurlu bir ortam sağlamak. Tüm sorunlarla yakından ilgilenecek bir ekibe sahibiz. Sporcularımızın istedikleri her an onların dilinden anlayabilecek, onlara dürüst davranacak, iletişimde sorun yaşamayacakları kişiler ile çalışıyorlar. Bunların en başında ben ve Takım Menajerimiz Selin gelmekte. İkimizde kadın basketbolunun içerisinden geliyoruz. Bizler yıllarca yaşadığımız tüm sorunları biliyoruz ve çalışma sistemimizde bu sorunlarla sporcularımızı karşılaştırmamak yer alıyor. Yıllardır kadın basketbolu bir girdabın içerisinde kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bunu bazen kulüpler, bazen antrenörler ve yöneticiler, bazende oyuncular yaratıyor. Bizim yapımızda böyle sorunların olmaması için elimizden gelen çabayı tüm iyi niyetimizle sergilemek için yönetimsel anlamda en iyisini planlamak istiyoruz. Günün sonunda hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bir yola çıkıyoruz ve çok heyecanlıyız. Sakatlıktan uzak, sonunu kupa ile bitireceğimiz bir sezon olmasını diliyorum."