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BES'i fazladan ödeyenleri sevindirecek haber

Gözleri kulakları bu haberdeydi... Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)'i fazladan ödeyenleri sevindirecek haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:48
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BES'i fazladan ödeyenleri sevindirecek haber

BES'i fazladan ödeyenleri sevindirecek haber
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik ile yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildiği belirtti.

SEDDK'nin Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, 22 Ocak 2022'de, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişikliklerle Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yer alan katılımcılar için devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık limiti aşan devlet katkısının takip eden yıllarda ödenmesine imkan sağlanması, kısmen ödemede belli şartlarda devlet katkısı alınabilmesi gibi imkanlar getirildiği anımsatılarak, bu itibarla, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik yayınlandığı, bu Yönetmelikle bazı hususların usul ve esaslarına ilişkin hükümlerin düzenlendiği belirtildi.

 YÜZDE 25’TEN YÜZDE 30’A YÜKSELTİLDİ

Açıklamada, sistemin mihenk taşlarından biri olan ve 2013 yılında başlayan devlet katkısı uygulamasında devlet katkısı oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildi. Böylelikle bir katılımcı, devlet katkısı teşvikinin tamamından yararlanabilmek için yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp erteleyerek yatırmak zorunda kalmayacak. Katılımcı, toplu şekilde yatırdığı bir katkı payı için ilgili yıla ait limitine denk gelen devlet katkısını aldıktan sonra kalan katkı payı bir sonraki takvim yılının ilk günü yatırılmış gibi müteakip takvim yılının limiti dahilinde faydalanacak ve varsa hala limiti aşan katkı payı aynı şekilde gelecek yıllara devredecek. Bu sayede, katılımcılar katkı payının bir kısmını gelecek yıllarda yatırmak üzere bekletmek yerine katkı payının tamamını ilk andan itibaren fonlarda yatırıma yönlendirebilecek."

Bunların yanı sıra devlet katkısı işlemlerinin sorumluluk ve yetkilerine ilişkin açıklık getirilmesi, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) başlangıç devlet katkısının sertifika bazında takibi yerine katılımcı bazında takibinin sağlanması ve zararların karşılanmasında uygulanacak usuller gibi hususlarda da düzenlemeler yapıldığı bildirilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğiyle, BES’in katılımcılara çok daha fazla katma değer üretecek bir seviyeye gelmesi noktasında SEDDK olarak çalışmalarımıza yoğun biçimde devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki sistemin katılımcılara en üst düzeyde hizmet kalitesiyle hizmet veren, GSYH içinde önemli bir paya sahip, yurt içi tasarrufları destekleyerek ekonomik büyümenin adeta yakıtı olan bir BES’e hep beraber tanık olacağız" ifadeleri kullanıldı.

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