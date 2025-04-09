Besiciler ayaklandı yardım istiyor: Kan davasına dönüyor

Tarım ve hayvancılıkta son yıllarda katlanarak devam eden su sorunu aşılmaya çalışılıyor. Önemli tarım kentlerinden biri olan Aksaray’da çiftçiler tarlalarda çalışmalarını sürdürürken hayvancılıkla uğraşan üreticiler de kış ayının geride kalması ile mera alanlarına çıkmaya başladılar.

Aksaray 68 Haber’de yer alan habere göre küçükbaş üretiminde önemli bir noktada olan Aksaray’da üreticilerin en büyük sorunları arasında yer alan mera tecavüzleri bulunuyor. Bu konuda yetkililere çağrıda bulunan üreticiler açıklamalarında “Aksaray’da küçükbaş hayvan üreticileri için en önemli alan köylerdeki mera alanları geliyor. Bu alanların korunması gerekiyor. Hazineye ait araziler konusunda devletimiz boş arazi kalmasın diyor ama mera alanları da hayvanlar için korunması gerekiyor. İlimizde pek çok yerde bu mera alanları tehdit altında. Bu alanların yetkili kurumlar tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bu alanların sürülerek ekim yapılması hayvancılığı tehdit ediyor. Bahar ayı ile sürüler ağıllardan çıkmaya başladı. Bu alanlar artık yaz boyu bu hayvanların beslenme kaynağı ve yaşam alanı olacak.

“KAN DAVASINA DÖNÜYOR”

Aksaray’da Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlik başkanlığının rakamına göre bir milyon civarında hayvan varlığı var. Bizler gece gündüz bu hayvanlara bakıyoruz ve üretimi artırmaya çalışıyoruz. Başka yerler umurumuzda değil ancak mera olarak ayrılan alanların korunması gerekiyor. Zaten bu konuda yasal zorunluluklar da var. Yetkililer ‘Şikayet edin’ diyorlar. Buralar köy yerleri en küçük bir olay bile kan davasına dönüyor. Neden insanlar birbirlerine düşürülüyor. Bu alanlar belli ve devletin kurumlarının da bu alanları yılda bir defa dolaşıp kontrol etme imkanı var. Bu alanları ekenleri tespit de edebilirler veya muhtarlardan bu alanlarla ilgili bilgi de isteyebilirler. Artık köylerdeki mera alanlarına dokunulmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandılar.