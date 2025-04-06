Besicilere kar sürprizi! Geri döndüler

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çanakyayla ve Cihangir köylerinde etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Çanakyayla köyünde yaşayan İbrahim Akkuş, "Mart ayında beklediğimiz kar nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Sabah hayvanlarımızı otlatmak için meraya gönderdik ancak öğlen saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle tekrar köye geri getirmek zorunda kaldık. Kış için stok ettiğimiz ne otumuz kaldı ne de samanımız" dedi.