Besicileri korku sardı: Mavi dil vebası Avrupa'da yayılıyor

Birleşik Krallık’ta mavi dil (BTV-3) virüsü nedeniyle kaydedilen toplam vaka sayısı 157’ye yükseldi. İngiltere’de 155, Galler’de ise 2 vaka tespit edildi. En son vakalar, Norfolk ve Buckinghamshire’daki sığırlarında görüldü. Norfolk’taki vakalardan biri, hareket öncesi test sırasında tespit edilirken, Buckinghamshire’daki vaka ise izleme testi sonucu pozitif çıktı. Ayrı bir gelişme olarak, Isle of Wight’ta da sığırda mavi dil vakası tespit edildi.

MAVİ DİL VİRÜSÜ YAYILIYOR

Birleşik Krallık Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), mevcut sınırlı bölgenin dışında, Bath ve kuzeydoğu Somerset, Shropshire, Cheshire, Cumbria, Anglesey, Gwynedd, kuzey Yorkshire ve Cornwall gibi farklı bölgelerde 14 mavi dil vakası olduğunu duyurdu. Bakanlık, bu bölgelerdeki hayvanların, hastalığın yayıldığı alanlardan taşındığını ve bu hareketlerin mavi dil sınırlamaları uygulamadan önce gerçekleştiğini belirtti.

Bu bölgelerdeki çiftlikler başlangıçta karantinaya alındı ve enfekte olan bazı hayvanlar, yerel bulaşmayı engellemek amacıyla telef edildi. Devam eden testler, yerel bulaşmanın olmadığını doğruladı ve bazı yerlerde sınırlamalar kaldırıldı. DEFRA, mavi dil virüsünün Avrupa'da hızla yayıldığını vurgulayarak, yakın bölgelere hayvan ithalatı yapan çiftçilere ve işletmelere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İTHALATLA YAYILMA RİSKİ DEVAM EDİYOR

DEFRA, ayrıca, İngiltere’deki mavi dil vakalarının yanı sıra, Devon’a ithal edilen bir hayvanda da mavi dil tespit edildiğini açıkladı. Diğer ithal edilen hayvanlar sağlıklı çıkarken, enfekte olan hayvanın kesildiği ve ardından yapılan testlerde yerel bulaşmanın olmadığı belirtildi. İthalat süreçlerinde rutin testlerin önemli olduğu ve bu tür vakaların sistematik kontrol ile engellenebileceği ifade edildi.

GALLER VE İRLANDA'DAKİ GELİŞMELER

Galler hükümeti, mavi dil enfekte hayvanların taşındığı Gwynedd ve Ynys Mon’daki iki çiftlikteki kısıtlamaları kaldırdı. Öte yandan, İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığı (DAFM), mavi dil virüsünün, İrlanda'ya enfekte hayvanlar, enfekte fetüsler, tohumlama ürünleri veya rüzgarla taşınan enfekte böceklerle yayılabileceğine dikkat çekti. İrlanda’nın şu anda virüsten arınmış olduğunu belirten DAFM, ancak Avrupa’daki mavi dil vakalarının artışıyla birlikte, İrlanda’nın risk altına girmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Bakanlık, mavi dil virüsünün şu an için Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, Lüksemburg, Danimarka, İsviçre, İtalya, İsveç, Norveç, Avusturya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak sirkülasyon halinde olduğunu da bildirdi. Çiftlik sahiplerinin ve hayvancılık yapanların, bu hastalığın bulaşma risklerine karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.