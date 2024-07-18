Beşik kertmesi deyimi ne anlama geliyor?

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Beşik kertmesi deyimi ne anlama geliyor?

Beşik kertmesi deyimi ne anlama gelir? Beşik kertmesi deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Beşik kertmesi deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin çocuklukta, genellikle aileler arasında yapılan bir sözleşme ya da anlaşma ile belirlenen bir evliliği ifade eder.

Bu durum, iki ailenin çocuklarının gelecekte evlenmelerini önceden kararlaştırması anlamına gelir.

Genellikle bu tür evlilikler, ailelerin sosyal veya ekonomik bağlarını güçlendirmek amacıyla yapılır. Yani, beşik kertmesi, daha çok geleneksel ve kültürel bir yapı içerisinde yer alan, planlı bir birlikteliği simgeler.

BEŞİK KERTMESİ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yıl olmuş 2024 beşik kertmesi mi kaldı Allah aşkına, ben bu çocukla asla evlenmem."

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