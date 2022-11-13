Beşiktaş - Antalyaspor maçı oynanacak mı? Büyükekşi'den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçının oynanıp oynanmayacağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Büyükekşi, İstanbul Valiliği'nden gelecek karara göre hareket edeceklerini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edeceği maç öncesi 2 kilometre uzaklıktaki İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

20.00'de başlaması planlanan maç öncesi Vodafone Park'a çok yakın bir nokta olan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de bir patlama olması nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken TFF Başkanı Büyükekşi bir açıklama yaptı.

''OYNANACAK YA DA OYNANMAYACAK DİYEMİYORUZ''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın oynanıp oynanmayacağı ile ilgili Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu an Beşiktaş-Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği’nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz."

MAÇ 20.00'DE BAŞLAYACAK

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp olarak açıklandı. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.