Beşiktaş 1.5 milyon euroya satmıştı. Serdar Saatçı'nın şimdi yanına yaklaşılmıyor. Geri dönüyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in istemediği Serdar Saatçı'yı yönetim kurulu 1 Eylül 2022'de Portekiz'in Braga takımına 1.5 milyon euroya satmıştı.

20 yaşındaki ve 1.90 boyundaki futbolcu gelecek için umut vermesine rağmen yönetim bu kararından vazgeçmemişti.

Braga'da her geçen gün daha da parlayan, son maçlarda ise ilk 11'in değişmez adamı olan genç futbolcu Türkiye'ye A Milli Takım için geri dönüyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vincenzo Montella, Serdar Saatçı’yi A Milli Takım’a çağırmayı düşünüyor.

Haberde İtalyan teknik adamın, yarın oynanacak Real Madrid-Braga maçına gidip Serdar Saatçı’yı yerinde izleyeceği bildirildi.