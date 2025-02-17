Beşiktaş 14 hafta sonra ilk kez başardı

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Oynadığı futbolla ve aldığı galibiyetle taraftarlarını mutlu eden siyah beyazlılar 14 hafta sonra bir ilki yaşadı. Beşiktaş 14 hafta sonra ilk kez Süper Lig’de 2 maç üst üste kazandı.

Ole Gunnar Solskjaer’in gelişi ile birlikte çıkışa geçen Beşiktaş, Norveçli teknik adam ile evinde ilk kez bir Süper Lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş son olarak Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül'de Eyüpspor'u, 6. haftada ise 30 Eylül'de deplasmanda Kayserispor'u yenerek seri yakalamıştı. Siyah beyazlılar gelecek hafta ise Avrupa yolundaki direkt rakiplerinden Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.