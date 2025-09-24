Beşiktaş 14 yaşındaki genç yeteneği kaptı!

Beşiktaş, Kocaeli Güneşspor'dan 14 yaşındaki ön libero Emir Çevik'i transfer etti.

Beşiktaş, Kocaeli Güneşspor altyapısından yetişen 14 yaşındaki Emir Çevik'i bünyesine kattı.

Kocaeli TV'nin haberine göre; ön libero mevkiinde görev yapan genç futbolcu, özellikle Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Sorumlusu Serdar Topraktepe’nin ısrarla istediği isimler arasında yer alıyordu.

KOCAELİ İL KARMASIYLA VİTRİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Güneşspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Emir Çevik, Kocaeli İl Karması ile Türkiye Şampiyonası’nda da üst düzey performans sergileyerek birçok kulübün radarına girmişti.

GÜNEŞSPOR’DAN GURURLU AÇIKLAMA

Kulüp başkan vekili Atilla Altınkaya, transfer sonrası yaptığı açıklamada gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Emir kardeşimizin Allah vergisi bir yeteneği vardı. Bizimle belirli bir seviyeye kadar gelişimini tamamladı. Daha fazla tutmak ona haksızlık olurdu. Çok talibi vardı ama kendisi ve ailesi Beşiktaş’ı tercih etti. Biz de saygı duyduk. Bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. Allah yolunu açık etsin.”

