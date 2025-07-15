Beşiktaş 15'e el sıkıştı ama Milan aklını çeldi!

Milan geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Tammy Abraham'ı transfer eden Beşiktaş'ın bir diğer forvet hedefi Breel Embolo'ya göz koydu.

Embolo'nun transfer durumu hakkında güncelleme yapan Fabrizio Romano, İsviçreli yıldızın transferi için Beşiktaş'ın Monaco ile 15 milyon Euro bonservis bedeline el sıkıştığını duyurdu. Ancak İtalyan gazeteci Beşiktaş'ın Embolo'yu ikna edemediği için bu transferi tamamlayamadığını ifade etti. Ayrıca Milan'ın da devrede olduğunu belirtti.

Bir diğer İtalyan gazeteci Di Marzio ise Milan'ın Embolo için görüşmeleri sürdürdüğünü ve 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasından dolayı da uygun şartlarda transfer edilebileceğini ileri sürdü.

Geçen sezon Monaco formasıyla 42 maça çıkan Embolo, 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Hem skor katkısı hem de fiziksel gücüyle dikkat çeken oyuncunun geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.