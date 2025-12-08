Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşma Bein Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP FK'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.