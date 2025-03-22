Beşiktaş 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdi

Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon için listesine 2 milli oyuncuyu aldığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin 2 milli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçeceği öğrenildi.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışan Beşiktaş, özellikle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlıların kariyerine Almanya’da devam eden 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdiği öğrenildi.

Beşiktaş’ın gündemindeki oyunculardan birinin Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan olduğu öğrenildi. Bu sezon beklentilerin altında kalan oyuncunun kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş’ın gündemindeki diğer oyuncu ise Can Uzun oldu. Eintracht Frankfurt forması giyen genç oyuncu bu sezonki performansı ile Avrupa’dan bazı kulüpleri peşinden sürüklüyor. 17 maçta 4 gol ve 1 asist üreten Can Uzun’un sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

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Beşiktaş’ın 2 oyuncuyu da satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçeceği öğrenildi.

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