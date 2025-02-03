Beşiktaş 2 yıldız için bastırıyor: Transfer kısa sürede bitecek

Ara transferde kadrosuna bek ve kanat oyuncuları katmak isteyen Beşiktaş farklı alternatifler üzerinde çalışıyor.

Siyah beyazlıların gündeminin üst sıralarında eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Beşiktaş altyapısından yetişen oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken siyah beyazlılar kiralama teklifi yaptı. Ancak Glasgow Rangers oyuncuyu bonservisle göndermek istiyor. İskoç ekibi Rıvan için 5 milyon euro isterken Beşiktaş ise 3 milyon euroluk teklif yaptı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

BİR ALTERNATİF DE İTALYA’DAN ÇIKTI

Öte yandan siyah beyazlılar bek transferi için bir alternatifi de İtalya’da buldu. Beşiktaş, Empoli forması giyen Liberato Cacace'yi gündemine aldı. Kulübü ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan Yeni Zelandalı oyuncu için bonservis teklifi yapılacağı öğrenildi. Cacace'nin piyasa değerinin 2 milyon euro olduğu öğrenildi.

Serdal Adalı yönetimi bek transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.