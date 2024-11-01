Beşiktaş 5 maç İstanbul’dan çıkmayacak

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lyon maçından sonra ezeli rakibi Galatasaray’la da deplasmanda karşılaşan Beşiktaş’ta İstanbul günleri başlıyor. Kartal sıradaki 5 maçını İstanbul’da oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın Trendyol Süper Lig’e 10 Kasım’da verilecek üçüncü milli araya kadar İstanbul dışında maçı bulunmuyor. Beşiktaş yarın Tüpraş Stadı’nda Kasımpaşa’yı, 6 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü konuk edecek. 10 Kasım’da oynanacak Rams Başakşehir (D) maçı da yine İstanbul’da oynanacak.

Beşiktaş milli aradan sonra da ilk iki maçını sahasında yapacak. Siyah-beyazlı takım 24 Kasım’da Göztepe ile 28 Kasım’da ise UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Ancak Maccabi Tel Aviv maçı UEFA kararına göre yurt dışında bir ülkede oynanabilir. Beşiktaş Yönetimi bu maçın İstanbul’da oynanması için yoğun çaba harcıyor. UEFA’nın müsabakanın yeriyle ilgili kararını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.