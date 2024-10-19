Beşiktaş 50 milyon euroluk yıldızın peşinde

Beşiktaş sezona flaş bir giriş yaşasa da özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde büyük hüsran yaşadı. Avrupa mücadelesinde henüz puanla tanışamayan siyah beyazlılar, Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için gözünü ara transfere çevirdi.

Özellikle savunma oyuncuların formsuzluğu ve sakatlıklar sonrası transfer kararı alan siyah beyazlılar gözünü yıldız bir isme çevirdi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Palhinha'ya çevirdi. Bayern Münih’in 51 milyon euro bonservisle transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Alman devinde beklentilerin altında kaldı. Sezon başından bu yana çıktığı 6 maçta sadece 151 dakika forma giyen Palinha, siyah beyazlıların radarına girdi.

Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme yapan Portekizli ön libero Palhinha'nın, Kimmich ve Pavlovic gibi isimlerin gölgesinde kalması, oynama fırsatı bulamaması, bu bölgede Alman takımının birçok alternatifi olması bu yıldız için Beşiktaş'ın elini güçlendiren doneler olarak göze çarpıyor.