Beşiktaş 9 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Kartal, 5 kez de galip geldi.

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.

4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet göremeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Kartal, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı.

JOAO MARIO'DAN 2. GOL

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserspor ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların ilk golünü Portekizli futbolcu Joao Mario attı. Mario, karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye çıkarttı.

Mario, daha önce Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

Kayserispor karşısında bu sezon tüm kulvarlarda 25. müsabakasına çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.