Beşiktaş açıkladı! Serkan Reçber göreve başladı

Beşiktaş Kulübü, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü pozisyonu için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, daha önce anlaşmaya varılan Serkan Reçber'in görevine başladığını duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serkan Reçber'in göreve başladığını resmen duyurdu.

İşte siyah-beyazlıların yaptığı o açıklama;

"Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.

Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

