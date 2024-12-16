Beşiktaş Adana Demirspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişatı, Fenerbahçe derbisinde aldığı 1-0'lık galibiyetle sonlandıran Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında kazanarak bu galibiyeti anlamlı kılmak istiyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek play-off şansını zora sokan Beşiktaş, ligde üst sıralara tutunmak için kritik bir maça çıkacak.

14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan Siyah-beyazlılar, ligde 5. sırada yer alıyor. Diğer yandan Beşiktaş, müsabakaya yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista, Ciro Immobile ile sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor ise 14 maçta 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak son sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler bu karşIlaşmada güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet arayacak. Kalesinde gördüğü 34 gole karşılık 10 gol atabilen Adana ekibi, ligin en çok gol yiyen ve en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Futbolseverler bu karşIlaşmayI beIN SPORTS 2 ekranlarından takip edebilecek.

İlk 11’ler

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Can, Semih.