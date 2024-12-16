Beşiktaş Adana Demirspor maçında ilk düdük geldi

Fenerbahçe derbisini 1-0'lık skorla kazanan Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında da galibiyet arıyor.

ADANA DEMİRSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

17' Emirhan Topçu, orta alanda Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Beşiktaş'ın sol kanattan üst üste köşe vuruşları kullandı.

13' Yusuf Sarı, sol ayağının içiyle kullandığı frikikte topu kaleci Mert'in sağına doğru gönderdi, ancak Mert Günok şutu kurtarmayı başardı. Mert'ten dönen topa, altıpasın sol köşesinden Arda Kurtulan vurdu, ancak Mert Günok bir kez daha topu kurtararak gole izin vermedi.

12' Yusuf Sarı, rakip ceza yayının gerisinde Musrati'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

11' Yusuf Sarı, ceza yayından Aymbetov'a yerden derin bir top gönderdi. Aymbetov penaltı noktasından şutunu çekti fakat Mert kurtardı.

10' Rafa Silva, orta alandan topu sürerek rakip ceza yayının gerisinde Musrati'ye pas verdi. Pasın ardından Silva, Musrati'nin sağından hareketlenerek ceza sahasının sağ tarafında kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağının içiyle çektiği şutu, kaleci Deniz dizleriyle kurtardı.

5' Can Keleş, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Ali Yavuz'un müdahalesi ile top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Yusuf Sarı'nın ceza yayından çektiği şut savunmada Masuaku'dan döndü. Sonrasında top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

3' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

1' Maç başladı.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor ise 14 maçta 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak son sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler bu karşılaşmada güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet arayacak. Kalesinde gördüğü 34 gole karşılık 10 gol atabilen Adana ekibi, ligin en çok gol yiyen ve en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Futbolseverler bu karşılaşmayI beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanıyor.

İlk 11’ler

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Can, Semih.