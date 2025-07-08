Beşiktaş 'Akatlar yolcusu kalmasın' dedi, dört oyuncuyu duyurdu

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Beşiktaş 'Akatlar yolcusu kalmasın' dedi, dört oyuncuyu duyurdu

Beşiktaş GAİN; Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş GAİN, Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini bu videoyla açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Akatlar yolcusu kalmasın.

Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncuları Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmeleri yenilendi. 2025/26 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcularımıza üstün başarılar dileriz.

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