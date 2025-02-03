Beşiktaş, Al Musrati'yi kiraladı

Beşiktaş, Al Musrati'nin satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Monaco'ya kiralandığını duyurdu

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır.”