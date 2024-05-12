Beşiktaş Alanya'da karalar bağladı

Süper Lig’in 36. haftasında Alanyaspor, kendi evinde Beşiktaş’ı ağırladı.

Alanya Oba Stadyumu’nda gerçekleşen müthiş mücadele, her iki takımın da birer golle sahadan ayrılmasıyla 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü Beşiktaş adına 61. dakikada Jackson Muleka tarafından kaydedildi. Alanyaspor, 79. dakikada Ahmed Hassan’ın ağları havalandırmasıyla skoru eşitledi.

Beşiktaş için maç, sakatlıkların gölgesinde geçti. Muleka, 64. dakikada, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise 86. dakikada yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'de 3. sırayı hedefleyen Beşiktaş bu beraberlikle puanını 55’e yükselti, ancak Trabzonspor'un kazanmasıyla aradaki fark 6'ya çıktı. Alanyaspor ise 50 puana ulaştı.

Beşiktaş önümüzdeki hafta Hatayspor’u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor’un rakibi olacak.