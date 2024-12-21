Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, 5. dakikada Nuno Lima ile 1-0 öne geçirdi. Golden yaklaşık 2 dakika sonra Rafa Silva attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçta hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

Alanyaspor, 5. dakikada Nuno Lima ile 1-0 öne geçirdi. Golden yaklaşık 2 dakika sonra Rafa Silva attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Maç devam ediyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova

Son Haberler
AKP'de büyük kriz! Salonu terk ettiler
AKP'de büyük kriz! Salonu terk ettiler
Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye 'Öcalan' önerisi. Bahçeli çok kızacak
Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye 'Öcalan' önerisi. Bahçeli çok kızacak
Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!
Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!
Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına tepki: "Bunu da yaptınız Türkiye'ye yazıklar olsun!!!"
Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına tepki: "Bunu da yaptınız Türkiye'ye yazıklar olsun!!!"
Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı