Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçta hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
Alanyaspor, 5. dakikada Nuno Lima ile 1-0 öne geçirdi. Golden yaklaşık 2 dakika sonra Rafa Silva attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Maç devam ediyor...
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova