﻿Beşiktaş yarım düzine gol attı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, A ve B gruplarında yapılan ilk hafta maçlarıyla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0
ALG Spor-Hatayspor: 3-3
B Grubu
Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4
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