Beşiktaş 'Altın Avcısı' lakaplı dünyaca ünlü isimle anlaştı

Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol antrenör Oliver Roy Camino'yu başa getirdi.

Beşiktaş 'Altın Avcısı' lakaplı dünyaca ünlü isimle anlaştı

Hentbol Süper Lig'inde en fazla şampiyon olan takım ünvanına sahip Beşiktaş, Avrupa'nın sayılı hocalarından, "Altın Avcısı" lakaplı İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino'yı getirdi.

FC Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adamın CV'si büyük başarılarla donanımlı.

2002 yılında antrenörlük kariyerine başlayan İspanyol teknik adam Camino, uzun yıllar farklı takımlarda görev yaptı. FC Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc, FC Barcelona B gibi kulüplerde sayısız başarılara imza attı. Son olarak Zamalek SC takımını çalıştırdı.

Oliver Roy Camino’nun kazandığı kupalar şöyle:

2 x EHF Şampiyonlar Ligi

5 x IHF Superglobe

8 x İspanya Kupası

9 x İspanya Süper Kupası

Afrika Süper Kupası

Mısır Lig Şampiyonluğu

Mısır Süper Kupası

Afrika Kupası Kazananlar Kupası

10 x Asobal Lig Şampiyonluğu

10 x Asobal Kupası

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