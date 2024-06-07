Beşiktaş Amerikalıyı transfer etti. Herkes futbolcu bekliyordu

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Beşiktaş Amerikalıyı transfer etti. Herkes futbolcu bekliyordu

Beşiktaş'tan futbolcu transferi beklenirken, şaşkınlık yaratan bir hamle geldi.

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst’u getirmesinin ardından herkes futbolcu transferi bekliyordu.

Ancak siyah beyazlı yönetim, Amerikalı Brad Friedel'i İstanbul'a getirdi.

53 yaşındaki Friedel'in sportif direktör olarak görev yapacağı belirtildi.

Brad Friedel, 1995-1996 sezonunda Galatasaray'ın kalesini korumuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra ABD U19 Milli Takımı ve MLS ekibi New England’ı çalıştıran Friedel bir dönem de İngiliz ekibi Tottenham’da pazarlama sorumlusu oldu.

Brad Friedel'in Teknik Direktör Van Bronckhorst ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile birlikte çalışacağı, transfer çalışmalarında da yer alacağı ifade edildi.

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