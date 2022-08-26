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Karagümrük maçı sonrası kan döküldü! Beşiktaş amigosu AVM’de öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 02:58
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Beşiktaş amigosu AVM’de öldürüldü

Karagümrük maçı sonrası kan döküldü! Beşiktaş amigosu AVM’de öldürüldü
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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki bir Alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan 43 yaşındaki Seyit Subaşı, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Mustafa Y. elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti" diye konuştu.

Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Vatan
26.08.2022 08:26
Spor amigosu silahla?  
 
Ahmet Vatandaş
26.08.2022 06:36
AVM+KAFE+SİLAHLA CİNAYET! Bu denklemde büyük bir hata var. Tüm AVM'lerin tüm girişlerinde X-RAY cihazı var. Silahlı caninin geçmesine kim izin vermiş.  
 
Serkan Anadolum
26.08.2022 05:06
Bu eski multecileri alıp da içimize sokanların tarih boyunca tümüne bedduaların en ağırı. Adlarını Klübümüzle, Beşiktaşımızla anmazlar mı pislikler. Seçkin kimliğimizi karalamak isteyen müsibetler.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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