Beşiktaş-Anadolu Efes serisinde ikinci randevu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final etabı devam ediyor. Serinin ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 GERİDE
Anadolu Efes, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 90-87 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti.
Yarı finalin diğer ayağında Fenerbahçe, Bahçeşehir karşısında seride 2-0 öne geçmişti.