Beşiktaş-Anadolu Efes serisinde ikinci randevu

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Beşiktaş-Anadolu Efes serisinde ikinci randevu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final etabı devam ediyor. Serinin ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 GERİDE

Anadolu Efes, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 90-87 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti.

Yarı finalin diğer ayağında Fenerbahçe, Bahçeşehir karşısında seride 2-0 öne geçmişti.

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