Beşiktaş Ankaragücü maçının ilk 11'i belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay ilk 11'i belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Ankaragücü maçının ilk 11'i belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Daniel Amartey'in durumu ise maçtan önce yapılacak son sağlık değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sahaya süreceği 11'le ilgili kararını verdi.

Siyah beyazlı takımın şu 11'le mücadele etmesi bekleniyor:

Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Demir Ege, Rebic, Cenk, Aboubakar

Ankaragücü'nün 11'i de şu şekilde:

Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo.

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