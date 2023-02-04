Beşiktaş bu kez kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 76-66 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Antalya Toroslar Basketbol ise 13. yenilgisini yaşadı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mesut Öztürk, Metin Erol
Beşiktaş: Evans 28, Billings 4, Melek Uzunoğlu 7, Reimer 9, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 12, Yağmur Kübra Taşar 9, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Meltem Topaloğlu, İnci Güçlü
Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 15, Hillsman 25, Wallace 14, Helin Boybeyi 3, Tuğçe Murat 4, Yağmur Yıldız 5
1. periyot: 21-20
Devre: 31-30
3. periyot: 57-47
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.