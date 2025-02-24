Beşiktaş Antalyaspor'a hazır

Kaynak: İHA
Beşiktaş Antalyaspor'a hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

MAÇ YARIN 15.00'TE

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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