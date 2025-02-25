Beşiktaş Antalyaspor’a karşı grup liderliği için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçta hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.



Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.



Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile birlikte gruptaki Kırklarelispor - Kocaelispor ve Sivasspor - Bodrum FK maçları da aynı saatte oynanacak.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER



Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.



Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio.



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu