Beşiktaş Ante Rebic için 4.5 milyon Euro önerdi

Siyah - Beyazlılar, 29 yaşındaki yıldız için Milan'a kiralama teklif etti.

Beşiktaş Ante Rebic için 4.5 milyon Euro önerdi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları ara vermeden sürüyor.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süreden beri takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş yönetiminin, Milan'ın 29 yaşındaki yıldızı Rebic için kiralama teklifini yinelediği öğrenildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Milan'ın Ante Rebic için gelecek teklifleri dinlemeye istekli olduğunun farkında.

Siyah-beyazlıların bu durumu bildiği için Milan'a bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu teklifin ise kiralık olduğu aktarıldı. Ancak İtalyan devinin 29 yaşındaki yıldızı kiralık olarak değil bonservisiyle göndermeyi planladığı yazıldı.

Milan'ın, Rebic'in bonservisi için 7-8 milyon euro civarında bir bedel talep ettiği bildirildi.

Siyah-beyazlı yetkililerin ise teklifini 4.5 milyon Euro'ya yükselttiği belirtildi.

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