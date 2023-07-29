Beşiktaş Ante Rebic'e kavuşuyor

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonu 3. tamamlayan ve bu sezon da üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Jean Onana ve Amartey transferlerinin ardından Milan'dan Ante Rebic transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere.

İSTANBUL'A GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Ante Rebic'i İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlılar, yaklaşık 1 aydır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat futbolcuyu renklerine bağladı.

4 SEZONLUK MİLAN KARİYERİ SONLANIYOR

Deneyimli futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Kariyerini 4 yıldır Milan'da sürdüren Rebic, 124 maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.