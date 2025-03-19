Beşiktaş ara transferde alamadığı oyuncuda ısrarlı: Kesenin ağzını açacak

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile devre arası transfer döneminde de temasa geçmiş ancak İsviçre ekibi oyuncu için önerilen rakamı yeterli bulmamıştı.

İsviçreli orta saha oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna görmek isteyen Beşiktaş cephesi, bu kez genç orta saha için kesenin ağzını açacak.

Sol ayaklı Alvyn Sanches, ofansif orta saha pozisyonun yanı sıra bu sezon santrfor olarak da görev aldı.

Altyapısından yetiştiği FC Lausanne-Sport ile 2021 yılında A takıma çıktı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 32 maça çıktı ve 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Alvyn Sanches'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.