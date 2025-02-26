Beşiktaş ara vermeden çalışıyor

Kaynak: İHA
Beşiktaş ara vermeden çalışıyor

Beşiktaş, Antalayspor maçı sonrası Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlı oyuncular yarın yapacağı iznin ardından antrenmanlara devam edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 28 Şubat Cuma günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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