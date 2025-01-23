Beşiktaş ara vermeden çalışıyor

Kaynak: İHA
Beşiktaş ara vermeden çalışıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yuı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk olacak. Siyah beyazlılar hazırlıklara ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

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Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.

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