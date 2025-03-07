Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya’da buldu

Kaynak: Sabah
Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya’da buldu

Beşiktaş sezon sonunda kadrosuna bir forvet oyuncusu katmayı planlıyor. Siyah beyazlıların Bundesliga’da oynayan golcüyü gözüne kestirdiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta sezonun büyük bölümünde hayal kırıklığına neden olan Immobile’nin takımdan ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim ara transferde yapmayı planladığı forvet transferini sezon sonuna bıraktı.

Serdal Adalı’nın Başkanlığa gelmesi sonrası göreve gelen Scout Şefi Eduard Graf yeni bir forvet bulmak için çalışmalara başladı. Graf’ın gözüne Bundesliga’dan bir golcüyü desteklediği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind de bulunuyor.

26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi.

Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Wind bu sezon 26 maçta forma giyerken 10 gol attı, 4 kez de asist yaptı.

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