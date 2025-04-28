Beşiktaş aradığı golcüyü buldu: Transferin önünde tek engel var

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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu: Transferin önünde tek engel var

Beşiktaş’ın transfer listesine Almanya’dan golcü girdi. Ancak transferin önünde tek engel olduğu vurgulanıyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Immobile yerine yeni bir forvet transfer etmek istiyor. Siyah beyazlıların gündeminde eski Trabzonsporlu Onuachu ve Alman golcü Füllkrug yer alırken yeni bir gelişme yaşandı.

Gelen son haberlere göre Beşiktaş’ın listesine giren son oyuncu kariyerine Bayer Leverkusen’de devam eden Patrick Schick oldu. Golcü oyuncu daha önce de Beşiktaş’ın listesinde yer alsa da transfer gerçekleşmemişti.

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Tecrübeli golcünün hava toplarındaki hakimiyeti ve fizik kalitesinin Teknik Direktör Solskjaer’in beklentilerini karşıladığı belirtiliyor.

Ancak golcü oyuncunun yüksek maliyetinin transferin önündeki tek engel olduğu vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2294 dakika süre alan Schick, 25 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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