Beşiktaş aradığı golü Aboubakar ile buldu. Skora denge geldi

Beşiktaş, Antalya deplasmanında Aboubakar ile dengeyi yakaladı.
54. dakikada Arthur Masuaku'nun kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Aboubakar, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.
Kamerunlu golcü, golünü atarak bu haftayı da boş geçmedi.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında beraberliği getiren golü Aboubakar ile buldu.
Beşiktaş, Antalya deplasmanında Aboubakar ile dengeyi yakaladı.
54. dakikada Arthur Masuaku'nun kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Aboubakar, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.
Kamerunlu golcü, golünü atarak bu haftayı da boş geçmedi.