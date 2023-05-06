Beşiktaş aradığı golü Aboubakar ile buldu. Skora denge geldi

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında beraberliği getiren golü Aboubakar ile buldu.

Beşiktaş aradığı golü Aboubakar ile buldu. Skora denge geldi

Beşiktaş, Antalya deplasmanında Aboubakar ile dengeyi yakaladı.

54. dakikada Arthur Masuaku'nun kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Aboubakar, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

Kamerunlu golcü, golünü atarak bu haftayı da boş geçmedi.

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