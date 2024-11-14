Beşiktaş aradığı oyuncuyu İngiltere’de buldu. İki kanatta da oynayabiliyor

Süper Lig’de üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte lider Galatasaray’ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, ara transfer için harekete geçti. Siyah beyazlılar kadrosuna kanat ve bek transferi yapmayı amaçlıyor.

Fotomaç’ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray'ın da gündemine aldığı Pablo Sarabia konusunda girişimlere başladı. Wolverhampton ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kara Kartal, Sarabia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunmaya hazırlanıyor.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Bazı isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, son olarak listeye İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton yıldızı Pablo Sarabia'yı ekledi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için milli arada İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, teknik becerisi yüksek çok yönlü bir oyuncu Real Madrid alt yapısında yetişip, Sevilla, PSG ve Wolverhampton gibi birçok üst düzey kulüpte forma giydi.

Oynadığı takımlarda gol ve asistleriyle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli futbolcu her iki kanatta da oynayabilme yeteneğine sahip.