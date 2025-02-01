Beşiktaş aradığı sol beki İtalya’da buldu. İlk görüşmeyi yaptılar

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Arthur Masuaku’nun istikrarsız bir grafik çizmesi üzerine sol beke de takviye yapmayı planlıyor.

Beşiktaş yönetiminin, bu arayış çerçevesinde, Samuel Dahl için kulübü Roma ile görüştüğü öne sürülüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki İsveçli sol bek için Roma’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Sezon başında yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olan Dahl, sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Genç futbolcunun, İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu arada, Trendyol Süper Lig'de haftayı maç yapmadan geçen Beşiktaş, Türkiye Kupası mesaisine de başladı Avrupa Ligi'nde umduğunu bulamayan ve Süper Lig’de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na odaklandı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi kupayı kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.