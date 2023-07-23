Beşiktaş aradığı stoperi Brezilya'da buldu

Lyanco transferinin gerçekleşmemesinin ardından Beşiktaş, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Beşiktaş aradığı stoperi Brezilya'da buldu

Editör: Fatma Demirkaya

Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Siyah beyazlı ekip, Fluminense forması giyen 26 yaşındaki stoper Nino ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın, bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi

Fluminense, Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euro'nun ödenmesini talep etti.

Kulüpler arası müzakereler devam ediyor.

Brezilya Ligi'nde 36 maça çıkan Nino, 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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