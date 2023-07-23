Beşiktaş aradığı stoperi Brezilya'da buldu

Editör: Fatma Demirkaya
Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Siyah beyazlı ekip, Fluminense forması giyen 26 yaşındaki stoper Nino ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın, bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi
Fluminense, Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euro'nun ödenmesini talep etti.
Kulüpler arası müzakereler devam ediyor.
Brezilya Ligi'nde 36 maça çıkan Nino, 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.