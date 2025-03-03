Beşiktaş armasını yeniledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş armasını yeniledi

Beşiktaş, 122. yılına özel logo yenilediğini resmi olarak açıkladı

Beşiktaş'tan yenilenen armasını sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah beyazlılar yenilenen armanın özelliklerini açıkladı.

YENİLENEN ARMANIN ÖZELLİKLERİ

Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı.

Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

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Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu.

"B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

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