Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Siyah beyazlılar Atakaş Hatayspor maçı biletleri hakkında bilgilendirme yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00’de BJK SuperApp’te ön satışa, 18 Nisan Cuma günü saat 11.00’de ise genel satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları;

Loca 152: 12.500 TL

Loca 162: 12.500 TL

VIP 100: 10.000 TL

VIP 101-126: 8.500 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 2.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 2.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 2.600 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 2.400 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 2.400 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 2.400 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.250 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.000 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.750 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 800 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 800 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 725 TL

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri uygulama içerisinden öncelikli bilet satın alımını, yarın 11.00-17.00 saatleri arasında yapabilecektir.

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri, uygulama içerisinde yer alan bilet sekmesinde passo bilgileri ile giriş yaparak bilet satın al butonunu tıkladıktan sonra BJK SuperApp’e üye oldukları iletişim bilgisi ile öncelikli bilet satın alma fırsatından faydalanabilecektir. Ön satışa sunulan biletler sınırlı sayıdadır.