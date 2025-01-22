Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Dolmabahçe'de 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche, Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.