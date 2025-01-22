Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. İki takımın 11'leri açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Dolmabahçe'de 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche, Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

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